Venezuela | esplosioni udite fino all' aeroporto Bolivar cittadini lasciano abitazioni

Nelle prime ore di oggi, Caracas ha registrato diverse esplosioni, ascoltate anche vicino all'aeroporto Bolivar. La paura ha spinto molti cittadini a lasciare le proprie abitazioni, preferendo cercare rifugio nelle strade. Le notizie, diffuse sui social media, segnalano una situazione di emergenza nella capitale venezuelana, con residenti preoccupati per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Caracas, 3 gen. (Adnkronos) - Sono molti gli utenti dei social media che hanno segnalato diverse esplosioni a Caracas nelle prime ore di stamattina, con gli abitanti di diversi quartieri della capitale venezuelana che hanno preferito lasciare le proprie abitazioni, nelle quali non si sentivano al sicuro, per riversarsi in strada. Altrettanti i video delle esplosioni diffusi su diverse piattaforme. Secondo testimoni, il rumore della detonazione è stato udito in diverse zone della città, nonché all'aeroporto Simón Bolívar di Maiquetía e al porto di La Guaira. I residenti di quartieri come El Junquito, La Pastora, Macarao, El Hatillo, El Marqués e Los Ruices hanno riferito di aver sentito aerei volare sopra di loro ed esplosioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

