Venezuela esplosioni nella notte a Caracas buio colonne di fumo e caos Trump rivendica l’attacco | Maduro e la moglie sono stati catturati video

Nella notte a Caracas si sono verificate esplosioni che hanno provocato colonne di fumo e disordini. Trump ha rivendicato l’attacco, affermando di aver catturato Maduro e la sua moglie. Le esplosioni sono state precedute da lampi, segnalando un’azione militare contro le strutture del regime venezuelano. La situazione rimane tesa, con sviluppi ancora in corso e effetti che si estendono sulla stabilità del paese.

Venezuela, forti esplosioni a Caracas, Maduro: “Aggressione USA”, Media: “Attacchi ordinati da Trump”, news in diretta - Gli aggiornamenti in diretta dal Venezuela dove si sono verificate forti esplosioni a Caracas intorno alle 2 di notte ... fanpage.it

Venezuela, esplosioni a Caracas: avvertiti aerei in volo, boati lungo la costa. Colonna di fumo sulla base militare - Venezuela, forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas. ilmessaggero.it

"Caracas è sotto bombardamento in questo momento. Allertate il mondo: il Venezuela è stato attaccato". Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro dichiara lo stato di emergenza dopo i bombardamenti e le esplosioni segnalate a Caracas e in altre città, e de - facebook.com facebook

Venezuela, esplosioni su Caracas. Maduro: “Aggressione Usa”. Tajani: “Seguiamo situazione italiani” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.