Venezuela esplosioni nella notte a Caracas buio colonne di fumo e caos Trump rivendica l’attacco | Maduro e la moglie sono stati catturati video
Nella notte a Caracas si sono verificate esplosioni che hanno provocato colonne di fumo e disordini. Trump ha rivendicato l’attacco, affermando di aver catturato Maduro e la sua moglie. Le esplosioni sono state precedute da lampi, segnalando un’azione militare contro le strutture del regime venezuelano. La situazione rimane tesa, con sviluppi ancora in corso e effetti che si estendono sulla stabilità del paese.
Prima i lampi, che anticipano di decimi di secondo l’ attacco alle aree militari del Venezuela e al regime di Maduro. Poi il boato e il fragore delle forti esplosioni nella notte a Caracas: sulla capitale, elicotteri e aerei. Il presidente venezuelano punta subito l’indice contro una «gravissima aggressione militare degli Stati Uniti». «L’obiettivo di questo attacco – sostiene un comunicato del governo – non è altro che impossessarsi delle risorse strategiche del Venezuela. In particolare del petrolio e dei minerali». Poi, la dichiarazione dello stato d’emergenza. Venezuela, raid notturno degli Usa su Caracas. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
