Venezuela ecco i dettagli dell’operazione Absolute Resolve

L’operazione “Absolute Resolve” in Venezuela ha coinvolto oltre 150 velivoli decollati da diverse basi in emisfero occidentale, inclusi caccia F-35 e F-22 e bombardieri B-1. Reparti d’élite sono stati addestrati su una replica precisa dell’obiettivo. Questi dettagli sono stati comunicati dal generale Dan Caine durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago, in seguito all’arresto di Nicolás Maduro e della sua consorte, dopo l’attacco nel paese.

Roma, 3 gen. (askanews) – Oltre 150 velivoli decollati da 20 basi in tutto l’emisfero occidentale, caccia F-35 e F-22, bombardieri B-1 e reparti d’élite addestrati su una replica esatta dell’obiettivo: sono i dettagli forniti dal generale Dan Caine durante la conferenza stampa del presidente degli Stati uniti Donald Trump a Mar-a-Lago, dopo l’attacco in Venezuela e l’arresto del presidente Nicolas Maduro e della moglie. “L’operazione ha coinvolto più di 150 aeromobili partiti da 20 basi nell’emisfero occidentale”, ha dichiarato Caine ai giornalisti, precisando che tra i mezzi impiegati figuravano “F-35, F-22 e bombardieri B-1”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Com'è andata l'operazione "Absolute Resolve" e cosa succede adesso Leggi anche: Diffuso il video dell’assalto Usa alla petroliera: ecco le immagini dell’operazione al largo del Venezuela Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Venezuela, ecco i dettagli dell'operazione "Absolute Resolve" - Oltre 150 velivoli decollati da 20 basi in tutto l'emisfero occidentale, caccia F- notizie.tiscali.it

US Military Just Captured Maduro in Venezuela Operation Absolute Resolve

Durante La conferenza stampa convocata da Trump a Mar-a-Lago, l'ufficiale ha fornito dettagli su quella che è stata definita "operation absolute resolve", vale a dire "operazione risoluzione assoluta". #Caracas #Venezuela #DonaldTrump x.com

Trump rivela a Fox News i dettagli della cattura di Nicolás Maduro Ha dichiarato che il presidente venezuelano non è riuscito a raggiungere un bunker in acciaio. @tutti_i_fatti - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.