Venezuela ecco chi sarà il nuovo premier | cosa succede dopo la mossa americana

Il Venezuela si trova in un momento di significativa tensione politica, accompagnata da recenti interventi militari e decisioni internazionali. Dopo le azioni statunitensi, si profila un cambiamento nella guida del paese. In questo contesto, è importante analizzare le implicazioni di queste mosse e cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni per il futuro politico del Venezuela.

I bombardamenti ci sono stati, le immagini sono passate in televisione, e la notizia politica è arrivata subito dopo, in modo netto e ufficiale. Donald Trump ha annunciato la cattura di Nicolás Maduro. Da quel momento il quadro è cambiato radicalmente: non siamo più nel campo delle ipotesi, ma in una fase di transizione forzata che apre un nuovo capitolo per il Venezuela. Il punto centrale, ora, è capire cosa succede adesso. La lettura che circola con maggiore insistenza negli ambienti diplomatici e politici occidentali è una sola: gli Stati Uniti stanno riportando il Venezuela dentro la propria zona d’influenza, chiudendo una stagione di instabilità che aveva trasformato il Paese in un nodo critico del continente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

