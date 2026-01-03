**Venezuela | colonna di fumo da base militare Caracas**

Nella mattinata di oggi, Caracas ha registrato almeno sette esplosioni presso una base militare, creando una colonna di fumo visibile dalla città. Le cause e le eventuali conseguenze di questi eventi sono ancora in fase di accertamento. La situazione rimane sotto osservazione mentre le autorità venezuelane forniscono aggiornamenti ufficiali.

Caracas, 3 gen. (Adnkronos) - Sembra che siano almeno sette le esplosioni che si sono verificate nella capitale venezuelana, Caracas, stamattina attorno alla 2. Lo riportano diversi media, aggiungendo che sarebbe stata colpita una grande base militare, nella parte meridionale della città, che è rimasta senza elettricità, dove è visibile una colonna di fumo.

Esplosioni nella notte a Caracas, incendi e colonne di fumo sulla capitale - Forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas. gds.it

Venezuela, esplosioni nella capitale Caracas: «C'erano aerei militari che volavano a bassa quota» - Almeno sette forti esplosioni sono state udite nella capitale del Venezuela intorno alle 2 di notte, ora locale. corriere.it

Venezuela Under Attack? Mystery Explosions Shake Caracas, Low-Flying Jets & Blackouts Reported

