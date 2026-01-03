Venezuela | Cnn pubblica video esplosioni nel porto di Guaira

Una recente diffusione mostra immagini di un'esplosione avvenuta nel porto di La Guaira, vicino a Caracas, in Venezuela. L'evento è stato catturato da un video pubblicato dalla CNN, fornendo una panoramica chiara e diretta sull'incidente che si è verificato nel porto, situato a circa dieci chilometri dalla capitale.

Caracas, 3 gen. (Adnkronos) - Un nuovo video mostra un'esplosione nel porto venezuelano di La Guaira, situato a circa 10 chilometri a nord del centro di Caracas. Il filmato, verificato, è stato diffuso dalla Cnn. Un altro video drammatico geolocalizzato dall'emittente americana mostra il momento di un'esplosione a Higuerote, una città costiera situata a circa 80 chilometri a est di Caracas. Si vedono diversi incendi, prima che si senta un forte boato. Uno dei grandi incendi è visibile vicino a un aeroporto nella parte meridionale di Higuerote. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezuela: Cnn pubblica video esplosioni nel porto di Guaira Leggi anche: **Venezuela: esplosioni anche a La Guaira e a Higuerote** Leggi anche: Venezuela nel caos, forti esplosioni a Caracas: «Gravissima aggressione militare degli Usa». Maduro dichiara lo stato di emergenza – Il video Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Forti esplosioni a Caracas e aerei a bassa quota. Maduro: “Aggressione gravissima degli Usa”; Trump rivendica la responsabilità del primo attacco statunitense contro la droga…. Liberate #AlbertoTrentini #Venezuela #Italia #GovernoMeloni una vicenda assurda come il silenzio che l'avvolge Grazie @maurobiani per ricordarla a un opinione pubblica anestetizzata! x.com Le mosse statunitensi contro il Venezuela, tra sequestri di petroliere e minacce militari, riaprono il capitolo dell’ingerenza in America Latina. Isolata diplomaticamente e osteggiata anche dall’opinione pubblica USA, Washington rischia un nuovo boomerang ge - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.