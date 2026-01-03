**Venezuela | Cnn diversi quartieri di Caracas senza elettricità**

Nella giornata di oggi, diversi quartieri di Caracas sono stati colpiti da blackout elettrici a seguito di esplosioni avvenute questa mattina. La situazione ha causato disagi alla popolazione e sollevato preoccupazioni sulla stabilità delle infrastrutture della capitale venezuelana. Restano in corso le verifiche per accertare le cause e valutare eventuali interventi di ripristino.

Caracas, 3 gen. (Adnkronos) - Diversi quartieri di Caracas sono rimasti senza elettricità a causa delle esplosioni di stamattina. Lo riferisce la Cnn, secondo cui la prima detonazione è avvenuta approssimativamente alle 1,50 ora locale. "Una di queste è stata così forte che la mia finestra ha iniziato a tremare", ha detto il corrispondente dell'emittente americana. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Venezuela: Cnn, diversi quartieri di Caracas senza elettricità** Leggi anche: Cnn: Trump pronto a colpire il Venezuela sulla terraferma per fermare la produzione di cocaina Leggi anche: Usa, Cnn: "Trump non ha ancora deciso sull'azione militare in Venezuela" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Venezuela, forti esplosioni a Caracas: avvertiti anche aerei in volo. «Colpite aree in cui risiedono alti funzionari militari». Come due Vagabondi. . In VENEZUELA c`è un vasto altopiano situato nella parte sud-orientale del paese; LA GRAN SABANA all`interno del Parco Nazionale Canaima. Lo conoscevate #venezuela #canaimanationalpark - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.