Venezuela Casini | Governo Maduro illegale ma Trump crea precedente gravissimo

Il commento di Casini evidenzia la preoccupazione riguardo alle azioni di Trump in Venezuela, sottolineando come queste possano compromettere il rispetto delle norme internazionali. Sebbene il governo Maduro sia considerato illegale, l’intervento degli Stati Uniti rappresenta un precedente che potrebbe influenzare negativamente l’equilibrio globale. La posizione invita a riflettere sull’importanza di rispettare i principi del diritto internazionale in contesti di crisi politica.

(Adnkronos) – "L'azione di Trump crea un precedente pericolosissimo per il diritto internazionale e in questo senso non può avere la nostra approvazione". Lo dice all'AdnKronos il senatore Pier Ferdinando Casini commentando quanto avvenuto in Venezuela. "Detto questo – aggiunge l'ex presidente della Camera – vorrei ricordare a tutti che il governo Maduro è illegale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Panama 1989-Venezuela 2025: ecco qual è il precedente allo studio di Trump contro Maduro Leggi anche: E Lula difende Maduro: "L'attacco al Venezuela precedente inaccettabile " Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Maduro, chi è il presidente del Venezuela catturato dagli Usa - Nicolas Maduro, 63 anni, presidente del Venezuela che oggi gli Usa hanno "catturato e portato fuori dal Paese", come annunciato da Donald Trump, è alla guida ... msn.com

Attacco Usa in Venezuela, arrestato Maduro. Trump: “Portato fuori dal Paese”. Tajani: “Preoccupati per gli italiani, ma a Caracas l’ambasciata è operativa” - Alberto Trentini, il cooperante veneziano di 46 anni detenuto in un carcere di Caracas. ilsecoloxix.it

Venezuela, attacco americano a Caracas. Trump: “Abbiamo catturato Maduro e la moglie”. Forti esplosioni e aerei a bassa quota: “Colpite basi militari” - Nelle scorse settimane Trump aveva evocato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela in nome di una “guerra ai cartelli della droga” e aveva ... tpi.it

