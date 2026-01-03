Venezuela | Caracas ' raid per avere nostro petrolio minaccia stabilità internazionale'

Il Venezuela denuncia un episodio di aggressione militare da parte degli Stati Uniti, che minaccia la stabilità della regione. Caracas respinge con fermezza queste azioni, sottolineando il coinvolgimento in aree civili e militari in diverse zone del paese. La situazione evidenzia le tensioni internazionali e l’importanza di un’attenzione globale verso i conflitti che interessano il Venezuela e l’intera regione.

Caracas, 3 gen. (Adnkronos) - "La Repubblica Bolivariana del Venezuela respinge, ripudia e denuncia alla comunità internazionale la grave aggressione militare perpetrata dall'attuale Governo degli Stati Uniti d'America contro il territorio venezuelano e la sua popolazione nelle aree civili e militari di Caracas, capitale della Repubblica, e degli stati di Miranda, Aragua e La Guaira. Questo atto costituisce una flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite, in particolare degli articoli 1 e 2, che sanciscono il rispetto della sovranità, l'uguaglianza giuridica degli Stati e il divieto dell'uso della forza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezuela: Caracas, 'raid per avere nostro petrolio, minaccia stabilità internazionale' Leggi anche: Venezuela, Trump frena sui raid contro Caracas. Ma Maduro chiede aiuto a Putin Leggi anche: Nave da guerra Usa davanti alle coste del Venezuela. Caracas: “Ci prepariamo a una minaccia militare” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il raid in Venezuela? Opera della Cia. La lunga storia di interventi degli Usa nel cortile di casa; Venezuela, l’attacco al porto opera dei droni Usa; Attacco al Venezuela, le news in diretta oggi; CNN: la CIA ha colpito un porto in Venezuela. Attacco Usa al Venezuela, forti esplosioni a Caracas. Maduro: "Grave aggressione". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco Usa al Venezuela, forti esplosioni a Caracas. tg24.sky.it

Attacco USA al Venezuela: Trump ordina i raid, esplosioni a Caracas e nelle basi militari. Maduro proclama l’emergenza nazionale - Raid statunitensi nella notte: esplosioni a Caracas e in più Stati Forti esplosioni hanno scosso il Venezuela nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026, into ... infodifesa.it

Venezuela, forti esplosioni udite a Caracas: cosa sappiamo - I notiziari venezuelani Efecto Cocuyo e Tal Cual Digital hanno riferito poi che sono state udite esplosioni anche nello stato di La Guaira, a Nord di Caracas, sulla costa del Paese e a Higuerote, una ... tg24.sky.it

La Stampa. . Almeno sette esplosioni e rumori di aerei a bassa quota sono stati uditi intorno alle 2 del mattino di sabato 3 gennaio nella capitale venezuelana, Caracas, lasciando alcune zone della città senza elettricità. Il presidente colombiano Gustavo Petro - facebook.com facebook

Venezuela, esplosioni su Caracas. Maduro: “Aggressione Usa”. Tajani: “Seguiamo situazione italiani” x.com

