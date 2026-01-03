Venezuela | Calenda ' bene rovesciamento Maduro ma preoccupa come è stato fatto'
Il recente cambiamento di governo in Venezuela rappresenta un evento di interesse internazionale, sollevando questioni sulla modalità con cui è stato attuato. Claudio Calenda ha commentato che, sebbene il rovesciamento di Maduro possa portare benefici alla popolazione venezuelana, restano preoccupazioni riguardo ai metodi utilizzati. La situazione rimane complessa e richiede attenzione per valutare le implicazioni future per il paese e la regione.
Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Il rovesciamento di Maduro è una buona notizia per il popolo venezuelano afflitto da una feroce dittatura. Il modo in cui è stato fatto desta però molta preoccupazione. Ci auguriamo che la situazione trovi subito una stabilizzazione con il coinvolgimento dell'opposizione venezuelana". Così il leader di Azione, Carlo Calenda. 🔗 Leggi su Iltempo.it
