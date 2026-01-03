Venezuela | Calenda ' bene rovesciamento Maduro ma preoccupa come è stato fatto'

Il commento di Calenda evidenzia che il cambio di governo in Venezuela rappresenta un passo positivo per il popolo venezuelano, ancora sotto un regime dittatoriale. Tuttavia, si esprime preoccupazione riguardo ai metodi con cui è stato realizzato il rovesciamento, sottolineando l'importanza di un processo democratico e rispettoso delle norme internazionali.

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Il rovesciamento di Maduro è una buona notizia per il popolo venezuelano afflitto da una feroce dittatura. Il modo in cui è stato fatto desta però molta preoccupazione. Ci auguriamo che la situazione trovi subito una stabilizzazione con il coinvolgimento dell'opposizione venezuelana". Così il leader di Azione, Carlo Calenda. 🔗 Leggi su Iltempo.it

