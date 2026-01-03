Venezuela Bonelli e Fratoianni | Il governo condanni l' azione Usa

In seguito all’operazione americana avvenuta nella notte in Venezuela, che ha portato all’arresto di Nicolás Maduro e Cilia Flores, parlamentari come Bonelli e Fratoianni chiedono al governo italiano di condannare ufficialmente l’azione statunitense. La vicenda solleva questioni di politica internazionale e rispetto della sovranità, richiedendo un’attenzione attenta e una risposta diplomatica equilibrata.

L'operazione americana a sorpresa condotta nella notte locale in Venezuela ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie Cilia Flores. Antonio Tajani, intervenendo allo speciale TG2 prima che emergesse la notizia della cattura ha parlato di " clima veramente incandescente in quella parte del mondo ". Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, co-leader di Avs, sostengono che " l'attacco militare degli Stati Uniti al Venezuela è gravissimo e inaccettabile. Occorre che la comunità internazionale e il nostro Paese condannino immediatamente quanto accaduto e si attivino per fermare questa aggressione ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

