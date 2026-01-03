Venezuela | Boldrini ' mai simpatia per Maduro ma governo condanni attacco Usa'

Il politico Boldrini manifesta una posizione netta nei confronti del regime di Maduro, criticando le violazioni dei diritti umani e la detenzione di dissidenti. Tuttavia, sottolinea che l’attacco degli Stati Uniti al Venezuela rappresenta una violazione della sovranità nazionale e del diritto internazionale, richiedendo una condanna da parte del governo venezuelano. La questione evidenzia la complessità delle relazioni internazionali e le tensioni tra rispetto della sovranità e interventi esterni.

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Non ho mai avuto alcuna simpatia per il regime di Maduro che non rispetta i diritti umani, tiene in carcere dissidenti politici tra cui alcuni Italo-venezuelani e cooperanti come l'italiano Alberto Trentini, ma l'attacco odierno da parte degli Stati Uniti viola gravemente la sovranità territoriale del Venezuela e il diritto internazionale". Lo dichiara Laura Boldrini deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. "L'accusa di sostenere il narcotraffico non può in alcun modo giustificare una tale operazione. Siamo di fronte ad un'altra prova di forza messa in atto dal Presidente Donald Trump che in ogni circostanza critica, anziché il dialogo e la mediazione, usa le armi, creando ulteriori problemi e instabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezuela: Boldrini, 'mai simpatia per Maduro, ma governo condanni attacco Usa' Leggi anche: Venezuela, Bonelli e Fratoianni: "Il governo condanni l'azione Usa" Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela? Trump minimizza ma conferma: “I giorni di Maduro sono contati” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Venezuela, ancora proteste contro Maduro. Leader opposizione: “Mai stati così forti” - Continuano le proteste dell’opposizione in Venezuela per la rielezione di Nìcolas Maduro, proclamata dal Consiglio nazionale elettorale del Paese con il 52% dei voti a favore, contro il 43% di Edmundo ... tg24.sky.it Venezuela, Maduro in carica per altri 6 anni: gli Usa offrono 25 milioni in cambio del suo arresto - Venerdì, Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha giurato in seno all'Assemblea nazionale a Caracas per un altro mandato di sei anni alla guida del Paese. it.euronews.com Venezuela a un bivio: il futuro del Paese è in bilico tra Maduro e González Urrutia - Il leader dell'opposizione Edmundo González Urrutia, vincitore delle elezioni secondo i registri elettorali, torna nel suo Paese venerdì per assumere l'incarico di presidente. it.euronews.com Ora che anche #Trump ha iniziato la sua "special military operation" in Venezuela, #Xi ha il via libera per attaccare Taiwan P. S. Visti i primi commenti: il post è un sarcasmo sul tema "rispetto del diritto internazionale", non l'apertura della discussione fra "espe x.com Un’attenta indagine porta al sequestro di hashish, marijuana e cocaina, smantellando un deposito e arrestando un giovane venezuelano. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.