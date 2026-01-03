Venezuela attacchi a Caracas per ordine di Trump | Maduro dichiara lo stato di emergenza

In un clima di crescente tensione tra Venezuela e Stati Uniti, il governo di Caracas ha dichiarato lo stato di emergenza dopo attacchi militari attribuiti agli Stati Uniti. Maduro ha denunciato una grave aggressione, evidenziando l’intensificarsi della crisi tra le due nazioni. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione internazionale, con implicazioni che rischiano di influenzare la stabilità regionale.

