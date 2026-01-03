Venezuela attacchi a Caracas per ordine di Trump | Maduro dichiara lo stato di emergenza
In un clima di crescente tensione tra Venezuela e Stati Uniti, il governo di Caracas ha dichiarato lo stato di emergenza dopo attacchi militari attribuiti agli Stati Uniti. Maduro ha denunciato una grave aggressione, evidenziando l’intensificarsi della crisi tra le due nazioni. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione internazionale, con implicazioni che rischiano di influenzare la stabilità regionale.
Sale la tensione tra Washington e Caracas in una crisi senza precedenti dopo che il Venezuela ha denunciato una «gravissima aggressione militare degli Usa» a seguito delle forti. 🔗 Leggi su Leggo.it
Attacco al Venezuela, cosa c'è dietro: dalla guerra ai narcos alle petroliere inseguite (una con la bandiera russa), tutte le tensioni con gli Usa - Il Governo di Caracas ha incolpato gli Stati Uniti «per la gravissima aggressione militare». ilmessaggero.it
Il presidente del Venezuela ha dichiarato che Caracas è pronta ad avviare un dialogo costruttivo con Washington per combattere il traffico di droga, nonostante le continue pressioni e gli attacchi militari dell'amministrazione Trump https://l.euronews.com/Vt - facebook.com facebook
