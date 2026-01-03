Venezuela | associazioni Lazio 5 gennaio presidio di solidarieta’ a popolo a Roma

Il 5 gennaio alle 17:30, diverse associazioni e sindacati, tra cui Cgil Roma e Lazio, Anpi Roma e Lazio e altre realtà, organizzeranno un presidio in piazza Barberini a Roma. L’evento mira a esprimere solidarietà e dissenso rispetto alle recenti tensioni tra Stati Uniti e Venezuela, promuovendo un messaggio di pace e dialogo. L’iniziativa si inserisce nel contesto delle attività di rete e associazioni impegnate per la pace e i diritti.

Un insieme di associazioni e sindacati, tra cui Cgil Roma e Lazio, Anpi Roma e Lazio, Rete dei Numeri pari, Rete Pace e disarmo, Sbilanciamoci, No bavaglio e Stop rearm Europe Italia, ha indetto per il 5 gennaio alle 17:30 un presidio in piazza Barberini a Roma, per esprimere il proprio dissenso contro la guerra, in seguito agli eventi che coinvolgono gli Stati Uniti e il Venezuela. Nella comunicazione ufficiale, le associazioni dichiarano: "Condanniamo con fermezza l'espansione della guerra come metodo di risoluzione dei conflitti tra Stati e l'ennesima e gravissima escalation militare scaturita dall'attacco condotto dal governo Trump nei confronti della Repubblica del Venezuela, nonché dal rapimento del suo presidente, Nicolas Maduro, e dei suoi familiari.

