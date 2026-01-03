Venezuela Alberto Trentini | familiari in apprensione per le sorti del cooperante veneto

Alberto Trentini, cooperante veneto detenuto a Caracas da oltre 400 giorni, è al centro dell’attenzione della sua famiglia, che manifesta crescente preoccupazione. La situazione si è complicata ulteriormente con l’operazione militare statunitense e l’arresto di Maduro. La famiglia, in ansia, attende aggiornamenti sulle condizioni e il rilascio del cooperante, mentre la situazione politica in Venezuela rimane incerta e tesa.

Il cooperante è detenuto a Caracas da oltre 400 giorni. La famiglia, in crescente angoscia, è ulteriormente allarmata a seguito dell'operazione militare statunitense e dell'arresto di Maduro.

Attacco Usa al Venezuela, ansia per il veneziano Alberto Trentini. Stefani chiama Tajani - “Sono vicino ai familiari e agli amici di Alberto Trentini, detenuto in un carcere venezuelano" dichiara il presidente della Regione del Veneto, Alberto ... ecovicentino.it

Apprensione per i familiari di Alberto Trentini dopo l'attacco in Venezuela - La famiglia sempre più preoccupata dopo l’operazione militare statunitense e la cattura di Maduro ... msn.com

Cresce la preoccupazione per Alberto Trentini e altri italiani detenuti in Venezuela dopo l’attacco Usa che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro e della moglie. La Farnesina segue la situazione in tempo reale - facebook.com facebook

Vogliamo fare qualcosa Da 410 giorni Alberto Trentini è detenuto in Venezuela @Antonio_Tajani @ItalyMFA @ItalyinVEN @Stefanicamera Il 2026 DEVE ESSERE l'anno della sua liberazione! #albertotrentiniliberosubito x.com

