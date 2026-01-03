Venezuela Alberto Trentini | familiari in apprensione per le sorti del cooperante veneto

Alberto Trentini, cooperante veneto detenuto a Caracas da oltre 400 giorni, è al centro dell’attenzione della sua famiglia, che manifesta crescente preoccupazione. La situazione si è complicata ulteriormente con l’operazione militare statunitense e l’arresto di Maduro. La famiglia, in ansia, attende aggiornamenti sulle condizioni e il rilascio del cooperante, mentre la situazione politica in Venezuela rimane incerta e tesa.

Il cooperante è detenuto a Caracas da oltre 400 giorni. La famiglia, in crescente angoscia, è ulteriormente allarmata a seguito dell'operazione militare statunitense e dell'arresto di Maduro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Alberto Trentini prigioniero in Venezuela, la mamma scrive a Maduro: «Presidente, mio figlio voleva aiutare il suo popolo»; Fra i prigionieri liberati non c'è Trentini: persa la speranza di Natale; Il Venezuela libera 99 detenuti ma Trentini resta in carcere. La famiglia: è l’ora di insistere; Armanda Colusso, la madre di Alberto Trentini, che ha trasformato il proprio dolore in testimonianza civile.

venezuela alberto trentini familiariVenezuela, ore di attesa e apprensione per i familiari di Alberto Trentini - Sono ore di attesa ed apprensione per i familiari di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da oltre 400 giorni nel carcere El Rodeo a Caracas. ansa.it

venezuela alberto trentini familiariAttacco Usa al Venezuela, ansia per il veneziano Alberto Trentini. Stefani chiama Tajani - “Sono vicino ai familiari e agli amici di Alberto Trentini, detenuto in un carcere venezuelano" dichiara il presidente della Regione del Veneto, Alberto ... ecovicentino.it

venezuela alberto trentini familiariApprensione per i familiari di Alberto Trentini dopo l'attacco in Venezuela - La famiglia sempre più preoccupata dopo l’operazione militare statunitense e la cattura di Maduro ... msn.com

