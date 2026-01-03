Venezuela a Caracas esplosioni e aerei a bassa quota | il video dalla città

Nella notte di sabato a Caracas, Venezuela, sono state segnalate almeno sette esplosioni e la presenza di aerei in volo a bassa quota. L’evento si è verificato intorno alle 2 del mattino, creando un clima di tensione nella capitale. Questo articolo fornisce un resoconto dettagliato degli eventi e delle reazioni locali, offrendo una panoramica sulla situazione attuale a Caracas.

Almeno sette esplosioni e aerei in volo a bassa quota sono stati uditi intorno alle 2 del mattino ora locale, sabato, nella capitale del Venezuela, Caracas. Il governo del Venezuela non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Le persone in vari quartieri si sono riversate in strada. Alcune esplosioni potevano essere viste in lontananza da varie zone di Caracas. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, a Caracas esplosioni e aerei a bassa quota: il video dalla città Leggi anche: Venezuela, udite esplosioni e aerei in volo a bassa quota a Caracas Leggi anche: Caracas, esplosioni e aerei a bassa quota. «Trump ha ordinato l'attacco». Il regime di Maduro: «È aggressione, ci difenderemo» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Venezuela, forti esplosioni nella notte a Caracas: “Avvertito anche il passaggio di aerei”; Esplosioni a Caracas e passaggio di aerei, cosa è successo in Venezuela; Venezuela, forti esplosioni udite a Caracas; Forti esplosioni a Caracas e sorvolo di aerei. Venezuela, esplosioni a Caracas: avvertiti aerei in volo, boati lungo la costa. Colonna di fumo sulla base militare - Venezuela, forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas. ilmessaggero.it

#Venezuela Seguo con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l’evoluzione della situazione con particolare attenzione per la comunità italiana. Il presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni costantemente informata.Unità di crisi della Farnesina operati x.com

Il presidente del Venezuela ha dichiarato che Caracas è pronta ad avviare un dialogo costruttivo con Washington per combattere il traffico di droga, nonostante le continue pressioni e gli attacchi militari dell'amministrazione Trump https://l.euronews.com/Vt - facebook.com facebook

