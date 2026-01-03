Vende petardi senza l’autorizzazione Denunciato commerciante del centro

Un commerciante di Soresina di 58 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver venduto petardi e fuochi di artificio senza autorizzazione. L’attività illecita riguardava la commercializzazione di materiale esplodente, in violazione delle normative di sicurezza. L’intervento delle forze dell’ordine ha evidenziato la mancanza di permessi necessari, contribuendo a garantire maggior tutela per la sicurezza pubblica.

Vendeva fuochi di artificio, i classici botti dell'ultimo dell'anno, senza alcuna autorizzazione. Un commerciante 58enne di Soresina è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per "commercio di materie esplodenti". Mercoledì, ultimo giorno del 2025, i carabinieri hanno effettuato alcuni controlli presso esercizi commerciali che vendevano i cosiddetti "botti": all'interno del negozio del 58enne, in pieno centro, erano esposte numerose scatole di fuochi d'artificio (in particolare quelli di categorie F2), tuttavia alla richiesta delle relative autorizzazioni, il titolare presente non ha saputo fornire nulla ai carabinieri.

Vende petardi senza autorizzazioni, - Un uomo di 58 anni, titolare di un esercizio commerciale a Soresina, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della Stazione di Soresina per la vendita di artifizi ... cremonaoggi.it

