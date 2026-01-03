Ve lo imma­gi­nate Sin­ner dire che i favoriti all’Austra­lian Open sono gli altri? Lo scaricabarile esiste solo nel calcio

Immaginare Sinner affermare che i favoriti all’Australian Open siano gli altri è improbabile. Lo scaricabarile, infatti, è un atteggiamento tipico del calcio e poco presente nel tennis. Nel contesto di questo torneo, le aspettative e le valutazioni sono basate sulle prestazioni e sui risultati, rendendo il discorso sui favoriti più oggetto di analisi che di scuse o giustificazioni.

Lo scaricabarile dei favoriti è un giochino che esiste solo o soprattutto nel calcio. Come accade in Serie A: da una settimana assistiamo a questo fuoco incrociato di dichiarazioni in cui ciascuno affibbia il ruolo di favorito all'altro. La Gazzetta dello Sport, con la vicedirettrice Arianna Ravelli, giustamente lo fa notare: Il gioco dello sca­rica-scu­detto, inau­gu­rato dal cam­pione in carica Anto­nio Conte: «Tutti gli altri sono più forti di noi». La coda di stuc­che­vo­lezze è stata ine­vi­ta­bile: «No, lui è net­ta­mente favo­rito» (Beppe Marotta), «Ma che dicono, sono entrambi favo­riti, per noi arri­vare quarti sarà dif­fi­ci­lis­simo» (Mas­si­mi­liano Alle­gri).

