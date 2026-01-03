Ve lo immaginate Sinner dire che i favoriti all’Australian Open sono gli altri? Lo scaricabarile esiste solo nel calcio
Immaginare Sinner affermare che i favoriti all’Australian Open siano gli altri è improbabile. Lo scaricabarile, infatti, è un atteggiamento tipico del calcio e poco presente nel tennis. Nel contesto di questo torneo, le aspettative e le valutazioni sono basate sulle prestazioni e sui risultati, rendendo il discorso sui favoriti più oggetto di analisi che di scuse o giustificazioni.
Lo scaricabarile dei favoriti è un giochino che esiste solo o soprattutto nel calcio. Come accade in Serie A: da una settimana assistiamo a questo fuoco incrociato di dichiarazioni in cui ciascuno affibbia il ruolo di favorito all’altro. La Gazzetta dello Sport, con la vicedirettrice Arianna Ravelli, giustamente lo fa notare: Il gioco dello scarica-scudetto, inaugurato dal campione in carica Antonio Conte: «Tutti gli altri sono più forti di noi». La coda di stucchevolezze è stata inevitabile: «No, lui è nettamente favorito» (Beppe Marotta), «Ma che dicono, sono entrambi favoriti, per noi arrivare quarti sarà difficilissimo» (Massimiliano Allegri). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
