Vannacci spericolato su Maduro ha più fan a sinistra la provocazione dopo l’attacco di Trump | Congeliamo i beni Usa e mandiamo armi – Il video

Roberto Vannacci, noto per le sue posizioni provocatorie, ha pubblicato un video in cui propone di congelare i beni degli Stati Uniti e inviare armi in Venezuela, in risposta all’attacco americano. Il video, registrato mentre guida, ha suscitato commenti e reazioni diverse, evidenziando come le sue opinioni spesso dividano il pubblico, con una certa preferenza tra gli utenti di sinistra.

L’ attacco americano al Venezuela è facile assist per Roberto Vannacci, che sui social lancia un video provocatorio e un po’ spericolato, visto che sente l’esigenza di registrarlo mentre sta guidando. L’eurodeputato leghista usa la vicenda venezuelana per tornare all’attacco contro i vertici europei e chi sostiene gli aiuti per Kiev contro la Russia: «Ora io mi aspetto che la signora von der Leyen congeli gli assetti finanziari statunitensi in Europa e che soprattutto che ci indevitiamo per altri 90 miliardi di debito comune per dare armi a Caracas». Vannacci poi aggiunge: «E poi mi aspetto che Starmer, Merz e Macron si riuniscano in un gruppo di volenterosi così per offrire le truppe a Maduro. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Venezuela, Trump ordina l’attacco: forti esplosioni a Caracas. Maduro dichiara lo stato di emergenza: «Gravissima aggressione degli Usa» – Il video

Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, arrestato Maduro. Trump: “Portato fuori dal Paese”. Il ristoratore genovese: “Siamo chiusi in casa” | Video

