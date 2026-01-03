Vandalizzato il pozzo il sindaco | Colpire l' acqua significa colpire la vita quotidiana delle persone
Nella località Pratolongo a Roccamonfina è stato vandalizzato il pozzo cittadino. Il sindaco Carlo Montefusco ha sottolineato l'importanza di questa risorsa, affermando che danneggiarla significa compromettere la vita quotidiana dei cittadini. L’amministrazione comunale ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ripristinare al più presto il servizio idrico.
E'stato vandalizzato il pozzo cittadino in località Pratolongo a Roccamonfina. A darne l'annuncio il sindaco Carlo Montefusco sulla sua pagina social: “Colpire l'acqua significa colpire la vita quotidiana delle persone.Chi compie gesti simili non danneggia il comune, ma un'intera comunità. E' un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Minacce al sindaco di Vasto, solidarietà da Anci e Ali: “Colpire un sindaco significa colpire la Repubblica”
Leggi anche: Anci Sicilia: “Massima solidarietà al sindaco di Montelepre, colpire un amministratore significa colpire l'intera comunità”
Vandalizzato il pozzo, il sindaco "Colpire l'acqua significa colpire la vita quotidiana delle persone" - A darne l'annuncio il sindaco Carlo Montefusco sulla sua pagina social: “Colpire l'acqua significa colpire la vita quotid ... casertanews.it
Quotidiano di Gela. . GAS, PARTE FASE CONFRONTO PER NUOVO POZZO ''GEMINI 1'' - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.