Vandalizzato il pozzo il sindaco | Colpire l' acqua significa colpire la vita quotidiana delle persone

Nella località Pratolongo a Roccamonfina è stato vandalizzato il pozzo cittadino. Il sindaco Carlo Montefusco ha sottolineato l'importanza di questa risorsa, affermando che danneggiarla significa compromettere la vita quotidiana dei cittadini. L’amministrazione comunale ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ripristinare al più presto il servizio idrico.

