Vandali nella notte di Capodanno a Fiesole | petardi ad altezza d’uomo contro vetrine e addobbi

Nella notte di Capodanno, a Fiesole, si sono verificati atti di vandalismo che hanno coinvolto petardi lanciati a livello di uomo contro vetrine e decorazioni natalizie. L’episodio si è verificato nella frazione delle Caldine, dove la piazza dei Mezzadri è stata teatro di danneggiamenti e incendi, lasciando un’immagine di degrado e insicurezza per la comunità locale.

FIESOLE – Una pioggia di petardi ad altezza d'uomo, vetrine nel mirino e addobbi natalizi in fiamme. È questo lo scenario desolante lasciato in eredità dalla notte di Capodanno alle Caldine, frazione di Fiesole, dove la violenza gratuita ha trasformato la centrale piazza dei Mezzadri in un campo di battaglia. La sindaca Cristina Scaletti, accompagnata dalla giunta comunale, ha effettuato ieri un sopralluogo urgente per constatare l'entità dei danni. La piazza è stata teatro di un uso sconsiderato di materiale pirotecnico: i vandali hanno fatto esplodere ordigni all'interno dei cestini dell'immondizia, scagliato petardi contro le vetrate dei negozi e appiccato il fuoco alle decorazioni festive, domato solo grazie al tempestivo intervento dei soccorsi.

