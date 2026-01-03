Vandali in azione a San Silvestro Incendiato l’albero di Natale

Vandali in azione a San Silvestro: un gruppo di giovani ha incendiato l’albero di Natale in piazza San Lorenzo. La struttura, un’alta albero decorato e illuminato, è stata danneggiata durante l’episodio. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità, che stanno indagando sull’accaduto per identificare i responsabili e tutelare il patrimonio pubblico.

Il gruppetto di giovani si avvicina all'albero di Natale di piazza San Lorenzo: un'alta struttura a cono addobbata e illuminata. Spostano la transenna di protezione, poi svuotano una bottiglia di benzina alla base delle decorazioni. Prima di accendere il petardo che innesca l'incendio, i ragazzi si coprono il volto tirando su cappucci e giubbotti. In pochi secondi, le fiamme avvolgono l'albero di Natale. Gli autori del vandalismo festeggiano. Tutto ripreso dai cellulari e poi pubblicato sui social, dove il video è diventato virale. Le immagini hanno oltre 40mila visualizzazioni e centinaia di commenti di condanna e indignazione.

Lecco, vandali in azione a Capodanno: svastiche e auto danneggiate Estintori svuotati, auto danneggiate e svastiche disegnate: un consigliere comunale chiede più sicurezza dopo i ripetuti episodi di microcriminalità nella zona. #laprovinciaunicatv #teleunica - facebook.com facebook

Danneggiate diverse auto, vandali di Capodanno in azione nella notte a San Fereolo x.com

