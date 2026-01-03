Vandali devastano un boschetto rifiuti e mobili abbandonati ovunque
Un boschetto è stato oggetto di un grave atto di vandalismo, con rifiuti e mobili abbandonati ovunque. La situazione, segnalata da un cittadino sui social nel gruppo “Agrigento punto e capo”, evidenzia ancora una volta il problema dell’inciviltà e dell’abbandono dei rifiuti nelle aree verdi della città. È importante sensibilizzare e promuovere comportamenti più rispettosi dell’ambiente per preservare questi spazi naturali.
Un boschetto trasformato in discarica. È la scena documentata da un cittadino che ha denunciato sui social, nel gruppo facebook "Agrigento punto e capo", l'ennesimo episodio di inciviltà.Lungo la stradina che scende fino al depuratore di Fontanelle sono stati abbandonati mobili, sedie, poltrone.
Vandali devastano un boschetto, rifiuti e mobili abbandonati ovunque - Lungo la stradina che scende fino al depuratore di Fontanelle sono stati abbandonati mobili, sedie, poltrone, materassi e cartoni, in un'area che avrebbe potuto essere un piccolo angolo di verde
