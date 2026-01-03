Vandali devastano un boschetto rifiuti e mobili abbandonati ovunque

Un boschetto è stato oggetto di un grave atto di vandalismo, con rifiuti e mobili abbandonati ovunque. La situazione, segnalata da un cittadino sui social nel gruppo “Agrigento punto e capo”, evidenzia ancora una volta il problema dell’inciviltà e dell’abbandono dei rifiuti nelle aree verdi della città. È importante sensibilizzare e promuovere comportamenti più rispettosi dell’ambiente per preservare questi spazi naturali.

