Vandali contro il nuovo municipio Immagini al vaglio per incastrarli
Vandali hanno danneggiato il nuovo municipio di Montelabbate, compromettendo il primo giorno di ingresso del sindaco Roberto Rossi. Le immagini delle telecamere sono ora sotto esame nella speranza di identificare i responsabili. L’evento ha oscurato la cerimonia di inaugurazione, lasciando un senso di delusione tra i cittadini e le autorità locali.
L’insediamento è stato guastato dagli atti vandalici. L’atmosfera di festa che avrebbe dovuto accompagnare il primo giorno di ingresso del sindaco di Montelabbate Roberto Rossi nella nuova sede municipale nel parco Albanesi è stata turbata da uno tsunami che ha lasciato l’amaro in bocca. I vandali, la notte di Capodanno, hanno preso di mira il Comune: a essere gravemente danneggiati sono risultati gli infissi e i rivestimenti in gres del nuovo edificio. Durante il raid i vandali non hanno risparmiato le abitazioni circostanti, facendo esplodere e incendiando i bidoni per la raccolta della carta, danneggiando le targhe di alcuni veicoli parcheggiati nelle vicinanze e insultando, anche con toni minacciosi, gli abitanti che hanno cercato di intervenire per mettere fine ai vandalismi, chiedendo anche l’ausilio dei carabinieri arrivati sul posto in seguito alle chiamate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
