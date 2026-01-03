Vandali hanno danneggiato il nuovo municipio di Montelabbate, compromettendo il primo giorno di ingresso del sindaco Roberto Rossi. Le immagini delle telecamere sono ora sotto esame nella speranza di identificare i responsabili. L’evento ha oscurato la cerimonia di inaugurazione, lasciando un senso di delusione tra i cittadini e le autorità locali.

L’insediamento è stato guastato dagli atti vandalici. L’atmosfera di festa che avrebbe dovuto accompagnare il primo giorno di ingresso del sindaco di Montelabbate Roberto Rossi nella nuova sede municipale nel parco Albanesi è stata turbata da uno tsunami che ha lasciato l’amaro in bocca. I vandali, la notte di Capodanno, hanno preso di mira il Comune: a essere gravemente danneggiati sono risultati gli infissi e i rivestimenti in gres del nuovo edificio. Durante il raid i vandali non hanno risparmiato le abitazioni circostanti, facendo esplodere e incendiando i bidoni per la raccolta della carta, danneggiando le targhe di alcuni veicoli parcheggiati nelle vicinanze e insultando, anche con toni minacciosi, gli abitanti che hanno cercato di intervenire per mettere fine ai vandalismi, chiedendo anche l’ausilio dei carabinieri arrivati sul posto in seguito alle chiamate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vandali contro il nuovo municipio. Immagini al vaglio per incastrarli

Leggi anche: Vandali in azione sul bus. Sedili rotti e sventrati . Telecamere ora al vaglio

Leggi anche: Incidente a Roma, al vaglio le immagini delle telecamere

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Vandali contro il nuovo municipio. Immagini al vaglio per incastrarli; Montelabbate, capodanno da incubo: vandali incappucciati devastano i rivestimenti del nuovo municipio e poi si accaniscono su auto,...; Punti ristoro a difesa delle aree verdi del VI municipio, pubblicato l'avviso pubblico; Montelabbate, vandali danneggiano sede del municipio. Il sindaco: «Banda conosciuta».

Montelabbate, raid notturno contro il nuovo Municipio. Il sindaco Rossi: «Gruppo incappucciato, non è una bravata: denuncio tutti» - MONTELABBATE Anche nella notte di Capodanno la mano dei vandali non si è fermata e ha colpito un po' ovunque: l’episodio più grave a Montelabbate dove è ... msn.com