Valditara | quale civiltà vogliamo condividere è il fondamento di ogni scelta

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara riflette sul senso di civiltà condivisa, evidenziando come le scelte culturali e sociali siano fondamentali per un percorso comune. In un contesto segnato da polemiche ricorrenti su tradizioni natalizie, il suo intervento su Il Messaggero invita a considerare il valore di una società unita e rispettosa delle proprie radici. Un'occasione per approfondire il ruolo della cultura nel dialogo civile e nella coesione sociale.

Dopo le solite e sempre più surreali polemiche sui presepi e le canzoni di Natale che accompagnano purtroppo ogni periodo di festa per le celebrazioni per la nascita di Gesù bambino, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, interviene sul quotidiano il Messaggero. Nella sua lettera il ministro sottolinea che " Zoram Mamdani ha dunque giurato sul Corano. Non abbiamo sentito nessun commento scandalizzato da parte di chi periodicamente contesta la presenza di Crocefissi o di presepi nelle nostre scuole o la celebrazione della ricorrenza del Natale. Ma tant'è, forse oggi taluni festeggeranno pensando che questo gesto accelera il sovvertimento dei pilastri culturali della nostra civiltà.

