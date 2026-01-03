Vado in negozio a lavorare | trovato con 2 coltelli ai varchi del Capodanno in centro

Durante la notte di Capodanno a Ferrara, un uomo di 46 anni è stato denunciato dopo aver tentato di entrare nell’area dei festeggiamenti con due coltelli nascosti. L’intervento delle forze dell’ordine, presenti ai varchi di accesso nel centro storico, ha portato alla sua identificazione e alla contestuale denuncia. Un episodio che sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza durante le celebrazioni pubbliche.

