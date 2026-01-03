Vado in negozio a lavorare | trovato con 2 coltelli ai varchi del Capodanno in centro
Durante la notte di Capodanno a Ferrara, un uomo di 46 anni è stato denunciato dopo aver tentato di entrare nell’area dei festeggiamenti con due coltelli nascosti. L’intervento delle forze dell’ordine, presenti ai varchi di accesso nel centro storico, ha portato alla sua identificazione e alla contestuale denuncia. Un episodio che sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza durante le celebrazioni pubbliche.
Notte di Capodanno con denuncia per un 46enne residente a Ferrara. Nella serata del 31 dicembre, infatti, l’uomo si è presentato a uno dei varchi di accesso all’area dei festeggiamenti in centro storico, all’incrocio tra via della Luna e via Garibaldi, presidiato da militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Rubano indumenti sportivi in un negozio del centro: uno dei tre fermati trovato anche con un coltello
Leggi anche: Chiude lo storico negozio Bollicine: “Vado a godermi la pensione, ora spazio ai giovani”
Un secolo di storia esposta in vetrina Può un negozio di preziosi trasformarsi in un vero e proprio museo dell’antiquariato Questo è quello che il signor Enrico Delbono, titolare della storica e omonima gioielleria-orologeria di via Gramsci 32-36 a Vado Ligure, - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.