Un elicottero privato si è schiantato sulle montagne vicino a Phoenix, Arizona, causando la morte di quattro persone. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri su una catena montuosa della regione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Washington, 3 gen. (Adnkronos) - Un elicottero privato si è schiantato su una catena montuosa nei pressi di Phoenix, in Arizona. Tutte e quattro le persone a bordo sono morte, hanno riferito le autorità. Secondo la Federal Aviation Administration, l'incidente è avvenuto intorno alle 11 di ieri ora locale e ha coinvolto un elicottero MD 369FF. L'ufficio dello sceriffo della contea di Pinal ha dichiarato che un testimone oculare che ha chiamato il 911 ha affermato che l'elicottero ha colpito parte di una slackline (una fune ricreativa, ndr) che era stata tesa lungo la catena montuosa prima di cadere sul fondo del canyon. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa: elicottero si schianta sulle montagne dell'Arizona, 4 morti

