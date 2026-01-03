Usa dall’energia all’intelligenza artificiale | tutti gli eventi del Padiglione Italia al Ces 2026
Scopri gli eventi del Padiglione Italia al Ces 2026, un punto di incontro tra tradizione e innovazione. Dall’energia all’intelligenza artificiale, il padiglione presenta un ecosistema che valorizza le radici italiane e le tecnologie più avanzate. Un’occasione per conoscere le soluzioni che plasmeranno il futuro, mantenendo un forte legame con la propria identità culturale e industriale.
Un ecosistema dell’innovazione che unisce la solidità delle proprie radici a una visione tecnologica di frontiera. È questo il racconto dell’Italia che si prepara a sbarcare al CES di Las Vegas, la più grande manifestazione fieristica al mondo dedicata alla tecnologia, in programma dal 6 al 9 gennaio 2026. Sotto il claim “ Inspired by legacy, designed by vision ”, la missione guidata dall’ ICE–Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane porterà nel cuore dell’Eureka Park una delegazione di più di 60 organizzazioni tra enti di ricerca, acceleratori di innovazione, attori istituzionali, cluster regionali e startup innovative provenienti da 13 regioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: La Bulgaria nell’euro, il G20 di Miami e gli Usa che festeggiano 250 anni: tutti gli eventi del 2026
Leggi anche: Intelligenza artificiale, in UE una impresa su 5 la usa. Danimarca al 42%, Italia al 19. I dati Eurostat
Una serata davvero speciale, carica di emozioni, animata dall’energia di Radio51 e dal sound travolgente della Band Four Fingers. Un grazie sincero a tutti voi che avete scelto di essere con noi per salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno, condivid - facebook.com facebook
Sanità bocciata, ma non solo: dall’energia al nodo dei trasporti, tutti i fronti aperti con lo Stato x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.