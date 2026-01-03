Usa bombarda Venezuela Trump | Maduro e sua moglie saranno processati Meloni | Azione militare esterna non è la strada

Questa mattina, le tensioni tra Venezuela e Stati Uniti si sono intensificate, con Donald Trump che ha annunciato l’intenzione di processare Maduro e sua moglie. Meloni ha invece sottolineato come l’azione militare esterna non sia la soluzione. La situazione rappresenta un punto di svolta nel panorama geopolitico sudamericano, aprendo a possibili sviluppi che richiedono attenzione e analisi approfondite.

Il mondo si è svegliato questa mattina con una notizia drammatica che scuote l’intero assetto geopolitico del Sud America e che rischia di innescare una crisi internazionale senza precedenti nel corso di questo neonato 2026. Il fragore delle esplosioni ha squarciato il silenzio delle prime ore del mattino, gettando la popolazione nel panico e attivando immediatamente i protocolli di emergenza nazionale. La gravità della situazione è stata confermata in modo diretto e perentorio dal presidente Gustavo Petro, che ha utilizzato i canali social per lanciare un grido d’allarme rivolto alla comunità globale, parlando apertamente di un bombardamento in corso da parte degli Stati Uniti che sta colpendo punti nevralgici della città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Usa bombarda Venezuela, Trump: “Maduro e sua moglie saranno processati”. Meloni: “Azione militare esterna non è la strada” Leggi anche: Usa, Trump non ha ancora deciso sull'azione militare in Venezuela | E non esclude di parlare con Maduro Leggi anche: Venezuela, Meloni “l’azione militare non è la strada da percorrere, ma l’intervento difensivo Usa è legittimo” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il primo attacco Usa in territorio venezuelano; CNN: la CIA ha colpito un porto in Venezuela; Forti e multiple esplosioni in Venezuela presso la base militare di Caracas, zone della città in blackout; Primo attacco via terra di Trump contro il Venezuela: droni della Cia colpiscono un porto. Venezuela, Trump: «Assalto senza precedenti, pronti a nuovo e più potente attacco se necessario». E posta la foto di Maduro in manette - Venezuela, forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas. ilmessaggero.it

Gli Usa bombardano il Venezuela, Trump: “Catturati Maduro e sua moglie” - Dopo settimane di tensioni, nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela sferrando un raid areo sulla capitale ... internapoli.it

Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela e Trump ha catturato Maduro, tra guerra ai narcos e le petroliere - Dopo il blocco navale voluto da Donald Trump, sono iniziate operazioni militari degli Usa in Venezuela con la cattura del presidente Nicolas Maduro ... virgilio.it

Stanotte gli Stati Uniti hanno bombardato il Venezuela. E Donald Trump ha annunciato la cattura del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie. Un atto di forza consumato fuori da qualsiasi cornice di legalità. Chiariamolo subito: Maduro è un dittatore. Un pro - facebook.com facebook

Quindi, in uno Stato ci sono trafficanti di droga, un altro Stato - il cui presidente pretende il Nobel per la pace - lo attacca, lo bombarda e ne rapisce il presidente. Col plauso di un altro #NobelperlaPace. #Caracas #Venezuela x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.