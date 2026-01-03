Uomini e Donne | Natalia Paragoni parla della perdita di suo figlio

Natalia Paragoni, ex protagonista di Uomini e Donne, ha condiviso pubblicamente un momento molto personale della sua vita. Con parole sincere e delicate, ha raccontato di aver affrontato un aborto spontaneo nel 2025, aprendo un dialogo sulla perdita e sul dolore che questa esperienza comporta. La sua testimonianza si inserisce in un percorso di condivisione e consapevolezza su temi tanto delicati quanto importanti.

Natalia Paragoni torna a raccontarsi e lo fa con parole che colpiscono per sincerità e delicatezza. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato pubblicamente, per la prima volta, di aver affrontato nel 2025 un aborto spontaneo. Lo ha fatto attraverso un video diffuso su TikTok, spiegando quanto quell'evento abbia segnato i suoi mesi e quanto, dopo il trauma, abbia sentito la necessità di chiedere aiuto a un professionista. Oggi Natalia dice di aver trovato un equilibrio diverso anche grazie al sostegno di Andrea Zelletta e al fatto che è nuovamente incinta. Un racconto intimo che trasforma un bilancio di fine anno in una confessione di coraggio.

“Avevo perdite di sangue continue, vivevo nell’ansia. In ospedale dall’ecografia il feto non dava più segni di vita”: Natalia Paragoni e il suo aborto spontaneo - L'ex volto di 'Uomini e Donne', ora incinta del secondo figlio, ha rivelato su TikTok di aver perso un bambino a tre mesi ... ilfattoquotidiano.it

Natalia Paragoni affronta il trauma dell'aborto e celebra una nuova gravidanza - Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, condivide il suo drammatico percorso dopo un aborto spontaneo, ora attende una nuova vita. notizie.it

