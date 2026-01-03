Uomini e Donne Angela Nasti ufficializza il suo nuovo fidanzato | chi è
Angela Nasti annuncia ufficialmente il suo nuovo fidanzato, confermando la sua relazione attraverso due scatti condivisi sulla vigilia di Capodanno. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di comunicare in modo diretto e sobrio, lasciando da parte ogni supposizione e confermando così il suo stato sentimentale. Questa comunicazione rappresenta un momento importante per Angela, che si apre alla possibilità di un nuovo percorso di vita accanto a una persona speciale.
Angela Nasti finalmente innamorata! Nella serata della vigilia di Capodanno l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato due scatti insieme al suo nuovo fidanzato, togliendo ogni spazio ai “forse” e ai “si dice”. Dopo avvistamenti, vacanze e allusioni sui flirt con Stefano De Martino, il pubblico ha in mano la prova più semplice: un bacio e un volto svelato. La scelta di ufficializzare ora sembra voler chiudere il capitolo delle indiscrezioni e aprire quello della normalità. Pietro Tartaglione davvero in crisi con Rosa Perrotta? Si sfoga l’ex tronista Capodanno, il bacio e la foto che toglie i dubbi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Leggi anche: “Amore mio, tesoro”: Jennifer Aniston rompe il silenzio e ufficializza la relazione con Jim Curtis, ecco chi è il suo nuovo fidanzato
Leggi anche: Uomini e Donne, Cristina Ferrara esce allo scoperto con il suo nuovo amore: chi è
Angela Nasti esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: è Ngonge; Gossip, Angela Nasti ufficializza la storia con il giocatore di Serie A; Angela Nasti Ufficializza il Nuovo Amore con Cyril Ngonge.
Uomini e Donne, Angela Nasti ufficializza la relazione col fidanzato calciatore: la foto - Dopo mesi di silenzio social l'ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti ha finalmente ufficializzato la sua relazione con il calciatore Cyri ... isaechia.it
Angela Nasti Ufficializza il Nuovo Amore con Cyril Ngonge - Prima di ufficializzare la storia con Cyril Ngonge, Angela Nasti aveva attirato l’attenzione dei media per un presunto flirt con Stefano De Martino, anche se i diretti interessati non avevano mai ... mondotv24.it
«Stefano De Martino è presissimo da Angela Nasti, le ha presentato la sua famiglia e ha conosciuto i suoi genitori. Ma quella bionda sullo yacht...» - L'ex tronista di Uomini e Donne, ed ex fidanzata dell'attaccante dell'Atalanta Gianluca Scamacca, ... corriereadriatico.it
Quando tornano in onda Uomini e donne e Amici. La data https://fanpa.ge/MJ2f3 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.