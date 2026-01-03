Angela Nasti annuncia ufficialmente il suo nuovo fidanzato, confermando la sua relazione attraverso due scatti condivisi sulla vigilia di Capodanno. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di comunicare in modo diretto e sobrio, lasciando da parte ogni supposizione e confermando così il suo stato sentimentale. Questa comunicazione rappresenta un momento importante per Angela, che si apre alla possibilità di un nuovo percorso di vita accanto a una persona speciale.

Angela Nasti finalmente innamorata! Nella serata della vigilia di Capodanno l'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato due scatti insieme al suo nuovo fidanzato, togliendo ogni spazio ai "forse" e ai "si dice". Dopo avvistamenti, vacanze e allusioni sui flirt con Stefano De Martino, il pubblico ha in mano la prova più semplice: un bacio e un volto svelato. La scelta di ufficializzare ora sembra voler chiudere il capitolo delle indiscrezioni e aprire quello della normalità.

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Angela Nasti ufficializza il suo nuovo fidanzato: chi è

