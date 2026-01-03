Un’uscita negoziata non una cattura | l’ipotesi dell’opposizione a Maduro sull’intervento degli Usa
L’opposizione venezuelana propone un’uscita negoziata piuttosto che uno scontro diretto in risposta all’intervento degli Stati Uniti in Venezuela. Dopo il blitz che ha portato all’arresto di Nicolas Maduro e Cilia Flores, le voci suggeriscono una soluzione diplomatica per affrontare la crisi. Questa prospettiva si distingue da un’azione militare aperta, puntando a una risoluzione più stabile e condivisa della situazione politica nel paese.
Non uno scontro, ma «un’uscita negoziata». È quanto voci dell’ opposizione venezuelana ipotizzano sul blitz degli Usa nel Paese che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro e della moglie Cilia Flores, portati fuori dal Paese dai soldati americani. I sospetti dell’opposizione venezuelana: per Maduro «un’uscita negoziata». A riferire i sospetti dell’opposizione è stata Sky News, citando fonti interne, per le quali la rapidità dell’operazione portata avanti dalle truppe d’elite Usa Delta Force, senza apparenti scontri, è un elemento alquanto sospetto. Secondo queste fonti, infatti, si tratta di una dinamica che fa pensare che, nonostante l’appello alla mobilitazione e alla resistenza lanciato da Maduro prima dell’annuncio della cattura, le forze Usa non abbiano trovato alcuna opposizione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
