UNSTEADY di Peyton Corrine | Recensione

Unsteady di Peyton Corrine è un romanzo sport romance pubblicato da Mondadori in Italia, con traduzione di Maura Dalai. La storia esplora le sfide e le emozioni di personaggi coinvolti nel mondo sportivo, offrendo un’analisi attenta e coinvolgente delle dinamiche personali e professionali. Un testo pensato per chi apprezza narrazioni sobrie e riflessive, senza eccessi sensazionalistici, mantenendo un tono chiaro e rispettoso.

Unsteady é uno sport romance, scritto da Peyton Corrin e e pubblicato in Italia da Mondadori, la traduzione é di Maura Dalai. Trama. Lui vuole disperatamente sentire qualcosa. Lei vuole smettere di sentire così tanto. Rhys Koteskiy è tornato, o almeno così sembrerebbe. Dopo il tremendo infortunio subito durante le Frozen Four dell’anno precedente che gli ha provocato una commozione cerebrale, il capitano della Waterfell University e promessa della NHL non è più a suo agio sul ghiaccio. Afflitto da attacchi di panico ogni volta che tenta di pattinare, Rhys si chiede se potrà mai giocare di nuovo, o se vorrà farlo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - UNSTEADY di Peyton Corrine: Recensione Leggi anche: Welcome to derry stagione 1 episodio 7 recensione la recensione dell episodio più intenso dello spin off di Stephen King Leggi anche: WATCH ME di Tahereh Mafi: Recensione

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.