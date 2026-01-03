Un' operazione di decapitazione da manuale | così la Delta Force ha catturato Maduro

Recenti operazioni di intelligence hanno permesso alle forze speciali della Delta Force di catturare Maduro in modo rapido e mirato. L’azione si è svolta senza un intervento militare massiccio, grazie a informazioni strategiche che hanno consentito un intervento preciso e senza eccessivi rischi. Questa operazione rappresenta un esempio di come le operazioni di intelligence e le forze speciali possano garantire interventi efficaci con modalità limitate e controllate.

Non l’invasione militare convenzionale che si era a lungo temuto, ma un blitz delle forze speciali guidate dalle precise informazioni ottenute dall'intelligence, mentre i raid chirurgici dell'aviazione sopprimevano i sistemi di difesa nei settori designati. La “ decapitazione ” della leadership del Venezuela, concepita per neutralizzare il vertice di quello che viene considerato da Washington il “ regime di Caracas ", Nicolás Maduro, è avvenuta questa notte e ricorda la strategia impiegata nel 1989 per catturare Manuel Noriega a Panama, con l’impiego di moderne tattiche antiterrorismo e capacità tecnologiche avanzate nel campo della guerra elettronica che hanno consentito agli americani di sopprimereinibire le difese venezuelane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

