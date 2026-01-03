United Rugby Championship | troppi errori della Benetton Treviso Edimburgo più cinico espugna Monigo

Nel match dell'United Rugby Championship, la Benetton Treviso subisce una sconfitta in casa contro l’Edimburgo. La squadra veneta ha commesso diversi errori che hanno influenzato l’esito della partita, consentendo agli avversari di sfuttare le occasioni e conquistare la vittoria. Una partita caratterizzata da errori e poca precisione, che mette in discussione le possibilità di qualificazione ai playoff.

Una brutta Benetton Treviso cade in casa nello scontro diretto playoff contro l'Edimburgo nell'United Rugby Championship e lo fa al termine di un match dove i troppi errori costano caro ai veneti. Più cinici, invece, gli scozzesi che già nel primo tempo allungano e poi soffrono, ma reggono l'urto nella ripresa. Parte subito in attacco l'Edimburgo, che però rinuncia a un piazzato comodo e sulla touche successiva si salva la Benetton Treviso. L'indisciplina scozzese permette ai padroni di casa di risalire il campo, ma anche i veneti sbagliano in touche e occasione sprecata. Tanti errori palla in mano per i biancoverdi e match che fatica ad accendersi, ma al 19' un tenuto di Treviso in difesa regala una nuova chance all'Edimburgo.

Inauguriamo il 2026 davanti a voi! #BenettonRugby Edinburgh Rugby Round 9 BKT United Rugby Championship 03.01.2026 Stadio Monigo di Treviso 18:30 #BENvEDI Sky Sport Arena #WeAreLions #gameday #BKTURC - facebook.com facebook

