United Cup Cobolli guida l’Italia | Non vediamo l’ora di giocare e iniziare la stagione

Perth si prepara ad accogliere l’edizione 2026 della United Cup di tennis. L’Italia, rappresentata dal capitano Cobolli, è pronta a scendere in campo il 4 gennaio, segnando l'inizio della nuova stagione. L’evento coinvolge diverse nazioni e offre un’importante vetrina per i talenti emergenti e affermati del circuito internazionale.

Perth – E' tutto pronto a Perth per l'edizione del 2026 della United Cup di Tennis. Tra le nazioni partecipanti c'è anche l'Italia, che scenderà in campo nella giornata di domani 4 gennaio (leggi qui). Alla vigilia del torneo parla Flavio Cobolli, che fa parte del team azzurro. Il campione del mondo della Coppa Davis 2025 dichiara: "Siamo pronti per iniziare la stagione insieme, come una squadra". "Siamo arrivati qui molto presto per stare insieme, per coinvolgere tutta la squadra – ha proseguito Cobolli, come riporta l'Ansa -. Abbiamo un ottimo rapporto tra di noi. Passiamo molto tempo insieme tutto il giorno come ieri in spiaggia.

