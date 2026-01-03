United Cup 2026 programma di domani 4 gennaio | orari tv programma streaming

Domani, 4 gennaio, si svolge il debutto dell’Italia nell’United Cup 2026. La squadra italiana affronterà la Svizzera a Perth, sede che ha ospitato la storica Hopman Cup prima delle successive trasformazioni e rivitalizzazioni. Di seguito, orari, programma, modalità di visione in tv e streaming per seguire le gare di questa giornata.

Arriva anche il giorno del debutto dell'Italia in United Cup 2026. La formazione italiana avrà a che fare con la Svizzera a Perth, che poi è il luogo dove si giocava la forma originale della Hopman Cup prima di varie vicissitudini che l'hanno portata prima a essere soppiantata da ATP Cup e United Cup stessa e poi a essere rivitalizzata dall'ITF. Restando in tema aussie, però, non c'è soltanto Italia-Svizzera di scena. A Perth, infatti, programma ricco anche in virtù di Gran Bretagna-Giappone, che fondamentalmente si regge su Raducanu-Osaka a livello di alto interesse. Per quanto riguarda Sydney, invece, Germania-Paesi Bassi vedrà il debutto stagionale di Alexander Zverev, mentre in Canada-Cina si aprirà anche la stagione di Felix Auger-Aliassime, chiamato a cercare il meglio del proprio cammino tennistico, e Victoria Mboko, che intende confermare le premesse del 2025.

