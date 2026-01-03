United Cup 2026 l’Italia nel girone C | il 4 gennaio in campo con la Svizzera

La United Cup 2026 segna l’inizio del nuovo anno tennistico, con l’Italia inserita nel girone C. La competizione, disputata in Australia, coinvolge squadre nazionali miste e rappresenta un’importante occasione per gli atleti di confrontarsi in un contesto internazionale. Il primo incontro degli azzurri è previsto per il 4 gennaio contro la Svizzera, offrendo un’opportunità di inizio stagione in vista dei grandi appuntamenti futuri.

Il 2026 del tennis si apre con la United Cup. Ma di cosa si tratta? La United Cup è un torneo internazionale per squadre nazionali miste, che va in scena in Australia. Il format prevede team composti da un massimo di tre uomini e tre donne, che si affrontano su tre match: un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto, sulla scia di un modello già visto in Coppa Davis e Billie Jean King Cup. Le nazioni partecipanti sono 18, suddivise in sei gironi da tre squadre (divisi tra Perth e Sydney). United Cup, come funziona e squadre impegnate. La formula della United Cup prevede una fase a gironi round-robin. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

