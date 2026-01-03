United Cup 2026 l’Australia s’impone in volata sulla Norvegia Agli scandinavi non basta Ruud

Nella prima giornata del girone D della United Cup 2026, l’Australia ha conquistato una vittoria per 2-1 sulla Norvegia. Nonostante la prestazione di Ruud, i padroni di casa sono riusciti a prevalere in una sfida combattuta. L’incontro ha evidenziato l’equilibrio tra le due squadre, aprendo così la competizione con un risultato importante per entrambe.

Nell'incontro valevole per la prima giornata del girone D della United Cup l'Australia supera la Norvegia per 2-1. Alla Ken Rosewall Arena i padroni di casa devono ricorrere al doppio decisivo per riuscire a piegare la resistenza di una formazione scandinava rimessa in pista dal netto successo di Ruud su de Minaur. Ad aprire le danze il match di singolare femminile. Storm Hunter, numero 428 del ranking, doma la norvegese Malene Helgo, numero 532 WTA, 6-2 7-6(3) in un'ora e quarantadue minuti. L'australiana domina un primo parziale nel quale strappa due volte il servizio all'avversaria e chiude i conti al quinto set point.

United Cup 2026, la Svizzera piega la Francia: tutto facile per Bencic, eterno Wawrinka - Seconda giornata di incontri a Perth (Australia), una delle due sedi della United Cup 2026 di tennis, competizione a squadre miste tra nazioni in scena ... oasport.it

United Cup 2026, l’Italia osserva Francia-Svizzera. Attesa per Stati Uniti e Australia - Si apre a Perth il Gruppo C della United Cup 2026, quello dove è presente l'Italia. oasport.it

UPSET ALLERT Casper Ruud sorprende il padrone di casa Alex De Minaur e pareggia i conti nella sfida tra Norvegia e Australia, il doppio misto deciderà la prima sfida del gruppo E Tutti gli incontri della United Cup sono LIVE su SuperTennis e in stre - facebook.com facebook

Casper Ruud si aggiudica il primo 'big match' stagionale! Il norvegese torna a battere un Top-20 su cemento dopo oltre un anno, superando nettamente il padrone di casa de Minaur e pareggiando i conti nel tie di United Cup tra Norvegia e Australia! x.com

