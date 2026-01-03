United Cup 2026 la Svizzera piega la Francia | tutto facile per Bencic eterno Wawrinka
Durante la seconda giornata della United Cup 2026 a Perth, la Svizzera ha ottenuto una vittoria convincente sulla Francia. Bencic ha mostrato un’ottima forma, mentre Wawrinka ha confermato la sua esperienza. La competizione, che coinvolge squadre miste tra nazioni, si svolge in Australia e rappresenta un momento importante per il tennis internazionale.
Seconda giornata di incontri a Perth (Australia), una delle due sedi della United Cup 2026 di tennis, competizione a squadre miste tra nazioni in scena nella terra dei canguri. Nel Gruppo C Francia e Svizzera hanno aperto il programma nella notte italiana e il verdetto, in attesa del doppio misto, è già arrivato. Gli elvetici, infatti, si sono imposti in entrambi i singolari, aggiudicandosi così la sfida. Un risultato che interessa da vicino l’Italia, che domani, a partire dalle 10.00 nostrane, farà il proprio esordio nella manifestazione proprio contro i rossocrociati. Nel primo match disputato alla RAC Arena non ci sono state sorprese. 🔗 Leggi su Oasport.it
