L’Italia torna in campo nella United Cup 2026 con la sfida contro la Svizzera, riproponendo lo stesso raggruppamento del 2025. La partita rappresenta il debutto della squadra italiana in questa edizione, mantenendo intatto il formato e le sfide precedenti. Un’occasione per confermare la continuità e valutare le prospettive di un torneo che si ripresenta con poche variazioni rispetto al passato.

Sembra di essere a un anno fa, ma non è un anno fa. Italia-Svizzera segna il debutto della squadra tricolore in United Cup 2026 in un raggruppamento che si rivela identico a quello del 2025. Anzi, della fine del 2024, considerato che la fase a gironi si giocò quando ancora gli ultimi dell’anno dovevano essere messi in archivio. Cambia, nei fatti, solo uno dei quattro protagonisti dei singolari, perché se l’anno scorso c’era Dominic Stricker (poi autore di una stagione molto negativa, in cui non è riuscito a tornare ai livelli che stava tentando di raggiungere), quest’anno inizia il proprio tour d’addio, perché tale è, Stan Wawrinka. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Cup 2026: Italia-Svizzera è il debutto in forma di remake

Leggi anche: Quando si giocano Italia-Svizzera e Italia-Francia, United Cup 2026: programma, orari, tv, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Svizzera, United Cup 2026: orari, programma, streaming

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

United Cup su : tutte le sfide live. Il programma; Tennis, United Cup al via: cos'è, come funziona, quando gioca l'Italia e dove vederla; United Cup, Paolini e Cobolli guidano l'Italia: quando e con chi giocano gli azzurri; L'Italtennis alla United Cup per vincere ancora: Insieme stiamo bene. L'azzurro ci dona.

United Cup 2026: il possibile tabellone dell’Italia se superasse la fase a gironi - L'Italia giocherà nel Gruppo C la prima fase della United Cup 2026 di tennis: gli azzurri, alla RAC Arena di Perth, affronteranno Francia e Svizzera, e ... oasport.it