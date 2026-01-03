united cup 2026 flavio cobolli e un vantaggio da provare a sfruttare contro wawrinka

L’Italia affronta la United Cup 2026 a Perth con una sfida importante contro la Svizzera, in particolare contro Wawrinka. Tra i protagonisti, Flavio Cobolli rappresenta un elemento da osservare, potenzialmente in grado di offrire un vantaggio alla squadra italiana. La competizione si svolge in un contesto di grande attenzione, con l’obiettivo di ottenere una buona partenza nel torneo internazionale.

L’Italia è pronta a fare il proprio esordio nella United Cup 2026 a Perth in una sfida già decisiva contro la Svizzera. Gli elvetici, infatti, hanno superato la Francia nella giornata odierna e per la squadra azzurra diventa fondamentale evitare una sconfitta che complicherebbe il cammino nel girone. La squadra azzurra sarà composta da Jasmine Paolini e Flavio Cobolli nei singolari, mentre nel doppio decisivo spazio alla collaudata coppia formata da Sara Errani e Andrea Vavassori. Ad aprire il confronto saranno Paolini e Bencic, ma grande attenzione è rivolta soprattutto al singolare maschile, dove Flavio Cobolli partirà con i favori del pronostico contro Stan Wawrinka. 🔗 Leggi su Oasport.it

