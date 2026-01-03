United Cup 2026 Belgio-Cina 1-2 | gli asiatici rimontano e vincono al doppio

Nella seconda giornata della United Cup 2026, la Cina ha ottenuto una vittoria importante contro il Belgio, vincendo per 2-1 a Sydney. Dopo un avvio difficile, gli asiatici sono riusciti a rimontare e conquistare i primi punti nel gruppo B, aprendo la strada a possibili ambizioni di qualificazione. La partita ha mostrato un equilibrio tra le due squadre, con un risultato che potrebbe influenzare la dinamica del girone.

Colpo a sorpresa della Cina nella seconda giornata della United Cup 2026. A Sydney, infatti, gli asiatici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio nella prima sfida del gruppo B ed ora sognano la qualificazione. Grandissimo protagonista Zhizhen Zhang, tornato in campo dopo un lungo infortunio, che ha trascinato la propria squadra alla rimonta sui belgi. In questo girone è presente anche il Canada di Felix Auger-Aliassime e Victoria Mboko. La sfida si era aperta con il primo punto conquistato dal Belgio grazie ad Elise Mertens. La numero 20 del mondo ha piegato agevolmente Lin Zhu, 168 del ranking mondiale, con un duplice 6-2 in un’ora e diciannove minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

