Unicusano Avellino Basket riparte la Serie A2 | debutto 2026 a Livorno

L’Unicusano Avellino Basket riparte dalla Serie A2 con l’inizio del girone di ritorno, che vedrà la squadra affrontare la Libertas Livorno in trasferta. La partita, valida per la prima giornata del nuovo ciclo 2026, segna un momento importante per il team, che si prepara a confermare il proprio impegno e la crescita nel campionato nazionale.

Il nuovo anno per l’Unicusano Avellino Basket si apre con la trasferta sul campo della Libertas Livorno, match valido per la prima giornata del girone di ritorno. Il parquet del Modigliani Forum è uno dei campi più caldi di tutta la Serie A2, con una tifoseria tra le più appassionate e calorose. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Unicusano Avellino Basket, riparte la Serie A2: debutto 2026 a Livorno Leggi anche: Basket serie A2 | Unicusano Avellino Basket-Bi.Emme Service Libertas Livorno in diretta. Live Leggi anche: Basket serie A2 | Unicusano Avellino Basket-Bi.Emme Service Libertas Livorno 87-80: Woodson e Tiby non bastano, amaranto ko Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. LIVE A2 - Calendario, risultati e classifica della 20esima giornata 2025-2026. Avellino Basket a Livorno, coach Di Carlo avverte: «Sfida durissima, ma senza paura» - Alla vigilia del match contro la Libertas, interviene il coach dell’Unicusano Avellino Basket tra ricordi, ambizioni e la voglia di misurarsi contro una big del campionato ... orticalab.it

Unicusano Avellino Basket, al Trofeo Fabbri due tesserati del settore giovanile - Arriva dall'Unicusano Avellino Basket l'annuncio di un altro importante risultato per il settore giovanile della formazione biancoverde. corriereirpinia.it

Basket, in A2 Scafati vince il derby con Avellino - Il roster di coach Di Carlo è acciaccato e con poca energia, Lewis e Chandler faticano ad accendersi, ... rainews.it

Alla vigilia del match contro la Libertas, interviene il coach dell’Unicusano Avellino Basket tra ricordi, ambizioni e la voglia di misurarsi contro una big del campionato - facebook.com facebook

Unicusano Avellino, coach Di Carlo: “Sfoderata una prestazione importante” @Sportando x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.