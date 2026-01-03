Undici ‘Pomeriggi del Bicchiere’ sul colle

Tornano a Bertinoro gli ‘Undici Pomeriggi del Bicchiere’, una tradizione che da oltre trenta anni offre un'occasione di incontro tra cultura, musica e gastronomia locale. La rassegna si svolge nel periodo invernale sul colle, creando un ambiente accogliente per apprezzare momenti di relax e convivialità, valorizzando le eccellenze del territorio e offrendo un’esperienza autentica e rispettosa delle tradizioni.

Tornano a Bertinoro 'I Pomeriggi del Bicchiere', la rassegna che da trent'anni accompagna l'inverno sul colle con un originale intreccio di libri, musica, spettacoli e sapori del territorio. L'edizione 2026 si aprirà domenica 11 gennaio e proseguirà fino al 15 marzo, con undici appuntamenti in programma ogni domenica alle 15.30 al Teatro Novelli. "Si tratta di uno degli eventi culturali più attesi della stagione – sottolineano il sindaco Filippo Scogli e l'assessora alla cultura, Alice Gattamorta –. L'iniziativa nasce dalla coprogettazione tra il Comune e la Scuola Musicale 'Dante Alighieri', con l'obiettivo di proporre un cartellone di qualità, capace di parlare a pubblici diversi e di valorizzare il territorio anche attraverso il gusto".

