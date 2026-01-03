Un’aria migliore
Nel 2025, nonostante le sfide incontrate, si registra un miglioramento della qualità dell’aria in Lombardia. Questa notizia rappresenta un passo importante verso un ambiente più salubre, dimostrando che con impegno e strategie adeguate è possibile ottenere risultati positivi. Un segnale che invita a continuare su questa strada, promuovendo azioni concrete per il benessere di tutti.
In un 2025 dove è successo un po’ di tutto, in termini negativi, spunta la più inattesa delle buone notizie: in Lombardia la qualità dell’aria è migliorata. Non di molto e non dappertutto, ma il quadro generale è migliore rispetto all’anno precedente. Un segnale, insomma, in una delle zone più inquinate d’Europa, dove di fronte a smog e polveri sottili spesso prevale un senso di fatalismo e impotenza, come se fossero una presenza inevitabile, il prezzo da pagare a progresso e sviluppo. E invece respirare meglio si può, paradossalmente più in città che nei piccoli e medi centri, altra “credenza” smentita dai dati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
