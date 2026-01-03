Nel 2025, nonostante le sfide incontrate, si registra un miglioramento della qualità dell’aria in Lombardia. Questa notizia rappresenta un passo importante verso un ambiente più salubre, dimostrando che con impegno e strategie adeguate è possibile ottenere risultati positivi. Un segnale che invita a continuare su questa strada, promuovendo azioni concrete per il benessere di tutti.

In un 2025 dove è successo un po’ di tutto, in termini negativi, spunta la più inattesa delle buone notizie: in Lombardia la qualità dell’aria è migliorata. Non di molto e non dappertutto, ma il quadro generale è migliore rispetto all’anno precedente. Un segnale, insomma, in una delle zone più inquinate d’Europa, dove di fronte a smog e polveri sottili spesso prevale un senso di fatalismo e impotenza, come se fossero una presenza inevitabile, il prezzo da pagare a progresso e sviluppo. E invece respirare meglio si può, paradossalmente più in città che nei piccoli e medi centri, altra “credenza” smentita dai dati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un’aria migliore

