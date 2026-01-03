Un’amicizia istintiva che interroga il mondo
L’articolo esplora il rapporto tra Jean-Paul Sartre e Rossana Rossanda, due figure di diversa generazione, uniti da un’instintiva comprensione del mondo. Attraverso un’analisi del loro legame, si riflette su come l’intelligenza immediata delle cose possa andare oltre le differenze anagrafiche, offrendo spunti di confronto e di pensiero critico. Un approfondimento che invita a considerare le connessioni umane come strumenti di interrogazione sul nostro tempo.
Quasi una generazione divideva Jean-Paul Sartre (1905-1980) da Rossana Rossanda (1924-2020) ma un particolare sentimento ne ordiva il rapporto di istintiva intelligenza delle cose prima che di assennata amicizia, ed . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Demi Moore compie 63 anni: il ranch pieno di cani che chiama casa, il tuffo nell’acqua gelida che la rimette al mondo e l’amicizia indistruttibile con Laura Day
Leggi anche: A Mosca piccioni come biodroni: il mondo si interroga
«Ho sentito la necessità di uscire a cena con Silvio. Mi ero resa conto che verso di lui, oltre all’amicizia, stava per nascere qualcos’altro. Ma per non avere nessun tipo di problema, per non dover inventare scuse o bugie, ho lasciato il mio fidanzato». Laura Chi - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.