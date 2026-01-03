Un’amicizia istintiva che interroga il mondo

L’articolo esplora il rapporto tra Jean-Paul Sartre e Rossana Rossanda, due figure di diversa generazione, uniti da un’instintiva comprensione del mondo. Attraverso un’analisi del loro legame, si riflette su come l’intelligenza immediata delle cose possa andare oltre le differenze anagrafiche, offrendo spunti di confronto e di pensiero critico. Un approfondimento che invita a considerare le connessioni umane come strumenti di interrogazione sul nostro tempo.

Quasi una generazione divideva Jean-Paul Sartre (1905-1980) da Rossana Rossanda (1924-2020) ma un particolare sentimento ne ordiva il rapporto di istintiva intelligenza delle cose prima che di assennata amicizia

