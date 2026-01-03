Un’altra partita di nuovo decisiva aspettando l’arrivo di Paratici Quante ultime spiagge Se manca la scintilla

Un’altra partita importante in attesa dell’arrivo di Paratici. Dopo diverse occasioni mancate, questa rappresenta un momento chiave per la squadra. La sfida contro la Cremonese offre un’opportunità per riaccendere la fiducia e mostrare i miglioramenti richiesti. È fondamentale affrontare la gara con concentrazione e determinazione, sperando che questa volta si possa fare la differenza e invertire il trend.

