Un’altra partita di nuovo decisiva aspettando l’arrivo di Paratici Quante ultime spiagge Se manca la scintilla
Un’altra partita importante in attesa dell’arrivo di Paratici. Dopo diverse occasioni mancate, questa rappresenta un momento chiave per la squadra. La sfida contro la Cremonese offre un’opportunità per riaccendere la fiducia e mostrare i miglioramenti richiesti. È fondamentale affrontare la gara con concentrazione e determinazione, sperando che questa volta si possa fare la differenza e invertire il trend.
Abbiamo visto più ultime spiagge noi che un abitante della costa maremmana. Adesso arriva la Cremonese e un’altra occasione per far scattare la famosa scintilla, che anche quelle ne abbiamo invocate più noi che un tecnico della caldaia. Ok, poco importa. Ci sarà da lottare e quindi mai mollare. Rincuorati dal monologo marzulliano del direttore generale, che ci ha ricordato che la Fiorentina con Vanoli ha fatto progressi (più possesso palla e più occasioni da gol), adesso non resta che fare i conti con i fatti. Nel frattempo la cronaca silenziosa di questi giorni ci racconta due fatti. Il primo riguarda l’ennesimo permesso per Moise Kean, giustamente coperto dalla privacy, che va sempre rispettata, ci mancherebbe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
