Una Virtus eroica cancella Milano nella sfida di Eurolega

La Virtus Bologna si impone su Olimpia Milano con un risultato di 97-85 in una sfida valida per l'Eurolega. La partita, giocata il 2 gennaio 2026, ha visto i bolognesi mostrare grande determinazione e solidità, portando a casa una vittoria importante in una delle gare più attese della stagione. Un risultato che riflette l’impegno e la crescita della squadra in un contesto competitivo di alto livello.

Bologna, 2 gennaio 2026 - Una Virtus semplicemente straordinaria batte Milano 97-85 e fa sua una gara a dir poco epica. Con una Virtus ridotta ai minimi termini e praticamente senza lunghi, agli indisponibili Carsen Edwards, Alen Smailagic e Aliou Diarra a sorpresa va ad aggiungersi anche l'assenza di Momo Diouf, sembrava assistere ad un confronto di Davide contro Golia. Un confronto difficile reso impari dalle tante assenze, per tutti, ma non per una Virtus cuore, determinazione, lucidità e astuzia che ribalta quella che sembrava una sfida già scritta e fa suo un confronto una sfida straordinaria.

